كبلر: 4 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز خلال اليوم الماضي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن آر تي أن شركة كبلر، المتخصصة في تحليل البيانات البحرية، أعلنت أن 13 سفينة فقط عبرت المضيق يوم السبت، وأن أربع سفن فقط عبرته خلال اليوم الماضي.

وذلك في وقت كان يعبر فيه المضيق يومياً أكثر من 130 سفينة قبل بدء العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران. مما يعني أن حركة السفن في مضيق هرمز تراجعت بنسبة تزيد على 95%.

ورغم ذلك، يحاول دونالد ترامب الرئيس الأميركي خفض الأسعار العالمية للنفط من خلال طرح ادعاءات كاذبة بشأن عبور السفن بشكل طبيعي من المضيق ونقل النفط عبر هذا الممر المائي.

/انتهى/