رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يقود إسرائيل إلى هاوية الدمار

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق غادي آيزنكوت في منشور على صفحته على فيسبوك: لم تحقق إسرائيل أهدافها في الحرب على قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 680 يوماً منذ 7 أكتوبر 2023، بينما يفقد جنودها أرواحهم داخل أنفاق حماس.

وأضاف: "نتنياهو يعاني من نقاط ضعف في القيادة والمسؤولية، ويتجنب القرارات الصعبة، ويفضل الاعتبارات الشخصية والسياسية على المصالح الوطنية، وهذا يقود إسرائيل إلى هاوية الدمار".

ودعا آيزنكوت الصهاينة إلى المشاركة في الإضراب الشامل المخطط له يوم الأحد، وقال: "أدعو كل من يلتزم بالقيم الأخلاقية الإسرائيلية واليهودية للانضمام إلى احتجاج عائلات الجنود المختطفين ورفع أصواتهم إلى الحكومة (مجلس الوزراء الصهيوني)، لأن الوقت ينفد".

