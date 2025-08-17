  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ ص

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يقود إسرائيل إلى هاوية الدمار

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يقود إسرائيل إلى هاوية الدمار

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق: "بنيامين نتنياهو يعاني من ضعف في القيادة والمسؤولية وهو يقود إسرائيل إلى هاوية الدمار".

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق غادي آيزنكوت في منشور على صفحته على فيسبوك: لم تحقق إسرائيل أهدافها في الحرب على قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 680 يوماً منذ 7 أكتوبر 2023، بينما يفقد جنودها أرواحهم داخل أنفاق حماس.

وأضاف: "نتنياهو يعاني من نقاط ضعف في القيادة والمسؤولية، ويتجنب القرارات الصعبة، ويفضل الاعتبارات الشخصية والسياسية على المصالح الوطنية، وهذا يقود إسرائيل إلى هاوية الدمار".

ودعا آيزنكوت الصهاينة إلى المشاركة في الإضراب الشامل المخطط له يوم الأحد، وقال: "أدعو كل من يلتزم بالقيم الأخلاقية الإسرائيلية واليهودية للانضمام إلى احتجاج عائلات الجنود المختطفين ورفع أصواتهم إلى الحكومة (مجلس الوزراء الصهيوني)، لأن الوقت ينفد".

/انتهى/

رمز الخبر 1961747
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات