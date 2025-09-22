  1. القدس و فلسطین
غضب الصهاينة من الاعتراف بفلسطين

أثارت خطوة بريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف بدولة فلسطين موجة من ردود الفعل بين المسؤولين الإسرائيليين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرح غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بأن الاعتراف بفلسطين هو نتيجة الفشل السياسي الكارثي وانهيار الحكومة ونتنياهو.

كما صرّح يائير غولان، زعيم الحزب الديمقراطي، بأن الاعتراف بفلسطين هزيمة نكراء لنتنياهو وسموتريتش.

صرح بيني غانتس، زعيم حزب "المعسكر الحكومي"، بأن الاعتراف بدولة فلسطين لن يؤدي في النهاية إلا إلى تشجيع حماس، وإطالة أمد الحرب، وإلغاء إمكانية إبرام اتفاقية تبادل أسرى.

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لنتنياهو: "الحل الوحيد لهذه التطورات هو فرض السيادة على يهودا والسامرة، وإزالة فكرة إقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد - والأمر بين يديك".

كما زعم إيتامار بن جيفر، وهو وزير متطرف آخر في حكومة نتنياهو، أن "الاعتراف بدولة فلسطين هو مكافأة للقتلة، ويتطلب إجراءات مضادة فورية".

