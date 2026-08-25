عدد شهداء الإبادة الجماعية في غزة يتجاوز الـ73 ألفاً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة شهاب أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت أمس الاثنين أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم نقل جثماني شهيدين و32 جريحاً إلى مستشفيات القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الشوارع، ولم تتمكن فرق الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم حتى الآن.

كما أعلنت الوزارة أن منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، استشهد 1288 فلسطينياً وأصيب 4290 آخرون، وتم انتشال جثامين 813 شهيداً من تحت الأنقاض.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن عدد شهداء القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، بلغ 73 ألفاً و422 شهيداً، وعدد الجرحى 174 ألفاً و401 جريحاً.

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