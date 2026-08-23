العميد قاآني: فلسطين قضية حيّة لا تتبدّل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، في معرض حديثه عن التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة، قائلاً: إن القضية الفلسطينية، من البحر إلى النهر، أكثر حيوية وديناميكية وقابلية للتحقيق اليوم من أي وقت مضى، وهذه حقيقة تُقلق الأعداء.

وأضاف، مشيراً إلى أن الصهاينة يسعون للهروب من أزمة داخلية عميقة عبر توسيع بناء المستوطنات وتكثيف جرائمهم في الضفة الغربية وقطاع غزة: إن هذه الأعمال لا تُخفي إخفاقاتهم الاستراتيجية والميدانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فحسب، بل تُشير أيضاً إلى سلبية الكيان الصهيوني ومأزقه العسكري والأمني والسياسي والاجتماعي الشامل في الأراضي المحتلة.

أكد قائد فيلق القدس: "فلسطين قضية حيّة، راسخة، لا تتزعزع، وستستمر، مستندًا إلى الوعد الإلهي والمقاومة الشعبية، حتى يتحقق النصر الكامل للحق على الباطل، ولن تستطيع أي مؤامرة أو جريمة إخماد هذه الشعلة المتأججة".

وفي الختام، أشار العميد قاآني إلى أن "محور المقاومة يراقب الوضع الميداني بيقظة تامة، وسيُقابل أي مغامرة عدائية برد ساحق في الوقت المناسب".

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