توقيع اتفاقية تسليحية بين اليونان والكيان الصهيوني بقيمة 3 مليارات يورو

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وسيلة إعلام صهيونية (تايمز إسرائيل) أن وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم إسرائيل ببناء مجمع دفاع جوي متعدد الطبقات لليونان، يعتمد بالكامل على أنظمة من إنتاج هذا الكيان وخبراته العملياتية.

وزعمت وزارة حرب الكيان الصهيوني أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل مجمعاً دفاعياً متكاملاً ضد مجموعة واسعة من التهديدات، بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، لدولة أخرى.

كما تم توقيع اتفاقية تكميلية بقيمة 26 مليون يورو اليوم، لبيع أنظمة قبة الطائرات المسيّرة من إنتاج شركة رافائيل.

ويقول الكيان إن إسرائيل ستوسع التعاون الدفاعي الصناعي مع اليونان، بما في ذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الصناعة المحلية.

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