توقيع 25 وثيقة في إطار 9 قرارات من قبل وزراء خارجية منظمة شنغهاي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه خلال زيارة السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى قرغيزستان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، تم التوقيع على 25 وثيقة في إطار 9 قرارات في ختام هذا الاجتماع.

ويُعقد الاجتماع الدوري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يوم 24 يوليو 2026، برئاسة جمهورية قرغيزستان، في مدينة تشولبون آتا. ويُقام هذا الاجتماع في عام يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، ويُعتبر واحداً من أهم الأحداث رفيعة المستوى خلال فترة رئاسة قرغيزستان للمنظمة، تحت شعار "25 عاماً من منظمة شنغهاي للتعاون؛ معاً نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار".

ويشارك في هذا الحدث وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الدائمة للمنظمة.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، فضلاً عن وضع وآفاق التعاون متعدد الأطراف في إطار المنظمة. وستركز هذه الجلسة على تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة المنظمة، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتعميق الروابط الثقافية والإنسانية، وتعزيز كفاءة المنظمة.

وسيقوم الوزراء أيضاً بتنسيق مشاريع الوثائق المتعلقة بالقمة المقبلة لقادة منظمة شنغهاي للتعاون، ومناقشة عملية التحضير لهذه القمة المقرر عقدها في بيشكيك.

/انتهى/