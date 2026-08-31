تراجع حركة السفن في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن آر تي أن التقارير الملاحية المنشورة اليوم الاثنين تظهر أن عدد السفن التي شوهدت أثناء عبورها مضيق هرمز تراجع إلى خمس سفن.

وبحسب التقرير، يأتي هذا التراجع في حركة السفن في مضيق هرمز في وقت عبرت فيه يوم السبت الماضي ثلاث سفن فقط، ويوم أمس سفينتان فقط عبرتا هذا الممر المائي المهم.

وذلك في وقت كان قد ادعى فيه دونالد ترامب الرئيس الأميركي أن حركة السفن في مضيق هرمز عادت إلى طبيعتها، وتم تصدير ملايين البراميل من النفط عبر هذا الممر.

وقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً أن حركة الملاحة في مضيق هرمز قد تعطلت بسبب العدوان الأميركي على بلادنا وإثارة التوتر في منطقة الخليج الفارسي.

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