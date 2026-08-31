اتفاقية مكة؛ أول اجتماع لمسؤولي السعودية وتركيا وباكستان في إسطنبول

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العربية أن كبار المسؤولين في السعودية وتركيا وباكستان اجتمعوا يوم الاثنين في إسطنبول، لأول جلسة للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، التي تأسست بموجب اتفاقية الدفاع المشترك في مكة.

وكان الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، الذي ترأس الوفد السعودي، قد وصل إلى الاجتماع برفقة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، وكبار المسؤولين العسكريين الآخرين. ويشارك في هذه الجلسة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان في السعودية وتركيا وباكستان.

وكانت رويترز قد ذكرت يوم الأحد أنه من المتوقع أن تتضمن المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية، وزيادة قابلية التعاون بين القوات المسلحة، وتعميق التعاون في الصناعة الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والتطوير.

وتلزم اتفاقية مكة، التي تم توقيعها في وقت سابق من هذا الشهر، الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم.

/انتهى/