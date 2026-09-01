بقائي: على العالم أن يفهم إيران ويدرك رسالتنا وسلوكنا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال خلال حفل الدورة الأولى لجائزة الدبلوماسية الثقافية والعامة، إن الدبلوماسية العامة في عالم اليوم ليست نشاطاً هامشياً أو مكملاً في السياسة الخارجية، بل أصبحت جزءاً حيوياً لا يتجزأ من منظومة الدبلوماسية للبلاد.

وأضاف أن أهمية هذا الموضوع تتضاعف في عالم قد تكون فيه صورة أو كلمة على منصة التواصل الاجتماعي بنفس فعالية الفعل السياسي في تشكيل الرأي العام.

وتابع المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في شرحه لمهمة هذا المجال، قائلاً إنه بالنسبة لنا الإيرانيين، يجب أن تكون الدبلوماسية العامة قادرة على إيصال كلمة إيران، بالاعتماد على الحقيقة والتاريخ والثقافة، إلى مسامع العالم.

وشدد على أن العالم يجب أن يفهم إيران، ويدرك رسالتها، ويستوعب سلوكها، وأضاف أن هذه المهمة الكبيرة بطبيعة الحال لا تقع على عاتق جهة واحدة، وأن الدبلوماسية العامة هي منظومة وطنية.

وأوضح بقائي أن وزارة الخارجية هي نقطة اتصال القدرة الوطنية للبلاد مع المحيط الدولي، لكن قوة هذه المهمة مرهونة بالاستفادة من جميع الطاقات الشعبية والثقافية والعلمية والفنية والإعلامية والمجتمعية لإيران.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى دور منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية، وقال إن هذه المنظمة هي بلا شك واحدة من أهم شركاء الجهاز الدبلوماسي، والذراع الثقافية القيمة للبلاد.

وأكد أن الجامعة، وأهل الثقافة والفن، والإعلام، والمفكرين، والرياضيين، والإيرانيين في الخارج، كل منهم يمثل جزءاً من القوة الناعمة لإيران.

كما ذكّر بقائي بأنهم بحاجة قبل كل شيء إلى تعريف مشترك لإيران، وأن الموضوع الرئيسي واضح، وهو صورة ورواية إيران.

واختتم كلمته بشكر جهود الأصدقاء في منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لزيادة اهتمامهم بالدبلوماسية العامة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المبادرة بداية لتعاون أكثر تنظيماً بين هذه المنظمة ووزارة الخارجية وسائر المؤسسات الثقافية والإعلامية في البلاد.

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