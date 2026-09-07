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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٧:٣٢ م

السفارة الإيرانية في غانا ترد على أوهام ترامب

السفارة الإيرانية في غانا ترد على أوهام ترامب

رداً على أوهام الرئيس الأمريكي الأخيرة، نشرت السفارة الإيرانية في غانا خريطة للولايات المتحدة مغطاة بنقشة من الفن الايراني التقليدي وكتبت: "عاجلاً أم آجلاً، ستتغلغل الثقافة الإيرانية في كيانكم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهزلية، التي تضمنت تعديل خريطة إيران لتُصبح على شكل ملامح وجهه، محاولاً بذلك التقليل من عار فشله في إيران، لكن هذا الإجراء قوبل برد حاد من السفارة الإيرانية في غانا.

السفارة الإيرانية في غانا ترد على أوهام ترامب

ونشرت السفارة الإيرانية في غانا خريطة معدلة للولايات المتحدة، لكن مع اختلافٍ جوهري، إذ غطت نقشة "بته جقه" ذات الطابع الثقافي التقليدي كامل مساحتها. ويُعتبر هذا التصميم رمزًا لتغلغل الثقافة الإيرانية في قلب أمريكا.

وقد أكدت السفارة أن نتيجة الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، خلافًا لرغبة ترامب، ستؤدي إلى تغلغل تدريجي للثقافة الإيرانية بين الشعب الأمريكي.

ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى مثل هذه الاوهام. فقد سبق له أن نشر صورة لمضيق هرمز مع صورته، وغير اسم المضيق إلى "مضيق ترامب". ويرى العديد من الخبراء أن كل هذه التصرفات من الرئيس الأمريكي تُشير إلى يأس ترامب تجاه إيران.

رمز الخبر 1973636

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