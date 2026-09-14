الهلال الأحمر الایرانی: نتابع مصير طيارينا الثلاثة في قطر وندعو الدوحة بمتابعة القضية

، أكد كوليوند على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين جمعيتي الهلال الأحمر في إيران وقطر، داعياً إلى تفعيل دور الهلال الأحمر القطري في تقصي وضع الطيارين الثلاثة.

كما شدد كوليوند على ضرورة توسيع نطاق التعاون في مجالات الإنقاذ والتدريب وتبادل الخبرات، موضحاً أن هذا التعاون يمكن تطويره بشكل أكبر من خلال تحديث مذكرة التفاهم السابقة بين الجانبين. وفي هذا الصدد، اقترح المسؤول الايراني أن يقوم الطرفان بمراجعة مسودة المذكرة الجديدة وإقرارها نهائياً، تمهيداً لتوقيعها حضوریا.

وجدد رئيس جمعية الهلال الأحمر التأكيد على أن وضع الطيارين الإيرانيين الثلاثة لا يزال غير واضح، رغم وجود مؤشرات على تواجدهم داخل الأراضي القطرية، مشدداً على ضرورة قيام الهلال الأحمر القطري بالتحري عن وضعهم عبر قنواته الخاصة، وذلك انطلاقاً من مبادئ الحيادية التي تحكم عمل جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وبما يسهم في طمأنة أسرهم.

من جانبهم، رحب مسؤولو الهلال الأحمر القطري بتطوير التعاون الثنائي، متعهدين ببذل كافة الجهود الممكنة لمتابعة القضية وتوفير المعلومات المطلوبة حول وضع الطيارين الإيرانيين.