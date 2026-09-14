استئناف حركة المسافرين والشاحنات في معبر شلمجة الحدودي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد محمد رضا موالي زاده قال صباح اليوم الاثنين في حوار إعلامي، في معرض إشارته إلى رفع القيود على الحركة في حدود المحافظة، إنه في أعقاب المتابعات والمحادثات التي جرت مع الجانب العراقي، استؤنفت حركة قسم المسافرين، ولا توجد حالياً أي مشكلة في حركة المسافرين في المعابر الحدودية للشلامجة والجذابة.

وأضاف أن وضع التبادلات التجارية في معبر الشلامجة عاد إلى طبيعته، وأن حركة الشاحنات بدأت صباح اليوم في قسم الشلامجة، وأن محادثات مكثفة تجري مع المسؤولين العراقيين لتسريع وتيرة حركة الشاحنات ونقل البضائع التجارية في معبر الجذابة، لإعادة هذا المسار أيضاً إلى وضعه الطبيعي.

وأوضح موالي زاده أن الشاحنات العراقية تدخل حالياً، ومن جهة أخرى تتجه شاحناتهم نحو العراق، مما يدل على استمرار التبادلات التجارية.

واختتم محافظ خوزستان كلمته بتقديره للجهود المبذولة، قائلاً إنه يرى من الضروري أن يتقدم بالشكر والتقدير الصادق لجميع المسؤولين الوطنيين والمحليين الذين عملوا ورافقوا لتحقيق هذا الأمر، ولكل من كان في الميدان حتى تصل الأمور إلى ما هي عليه.

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