إعادة بناء 5 جسور تضررت جراء الحرب العدوانية الصهيونية الاميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار حبيب جمشيدي، المدير العام لمكتب عمليات الطرق والآليات وإدارة الأزمات في إدارة الطرق ومنظمة النقل البري، الى سير أعمال إعادة بناء وإصلاح الجسور المتضررة في بعض محافظات البلاد، قائلاً: "تمت إعادة بناء جزء كبير من الجسور المتضررة في أسرع وقت ممكن، وعادت إلى حركة المرور".

وفي معرض حديثه عن الإجراءات المتخذة عقب الحوادث والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطرق، قال: "حرصت إدارة الطرق ومنظمة النقل البري على تقييم الأضرار، والتعويض عنها، والبدء في إعادة بناء الجسور المتضررة في نفس اليوم أو في اليوم التالي على أقصى تقدير".

وأضاف: في محافظات مثل هرمزجان وأذربيجان وزنجان وكرمانشاه، تضرر عدد كبير من الجسور، وتجري عمليات إعادة بنائها وتحسينها على قدم وساق.

وتابع المدير العام لمكتب عمليات الطرق والآليات وإدارة الأزمات في منظمة إدارة الطرق: إجمالاً، شمل العمل إعادة بناء حوالي 15 جسراً في هذه المناطق، وقد اكتملت حتى الآن إعادة بناء خمسة جسور بالكامل.

وأوضح جمشيدي أن ثلاثة جسور أخرى على وشك إعادة التشغيل، قائلاً: ستكون هذه الجسور جاهزة للتشغيل هذا الأسبوع أو خلال الأيام العشرة القادمة على أقصى تقدير، وسيتم استئناف حركة المرور عليها بعد ذلك.

وأوضح: تجري أيضاً عمليات إعادة بناء الجسور المتضررة الأخرى، بمعدل تقدم مادي يبلغ حوالي 70%، ونأمل، إذا كانت الظروف مواتية ولم تحدث أي ظروف طارئة، أن تتم إعادة بناء هذه الجسور أيضاً وإعادتها إلى حركة المرور بحلول بداية نوفمبر.

وأكد جمشيدي: إن تسريع إعادة بناء الجسور المتضررة وإعادتها إلى حركة المرور هو أحدى أولويات إدارة الطرق ومنظمة النقل، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة عمليات التنفيذ حتى الانتهاء النهائي من المشاريع.