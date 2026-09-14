البحّار جمشيد رجبی.. شهيد جديد في سجل فخر خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المديرية العامة أصدرت بيانًا تقدمت فيه بالتعازي إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية، وإلى أسرة الشهيد المكرمة، وأبناء محافظة خوزستان، مؤكدة ضرورة تجديد العهد من قبل جميع أبناء الشعب مع مبادئ الإمام الخميني والشهداء الأبرار.

وجاء في البيان: «مرة أخرى، عطّر عبق التضحية والشهادة أجواء محافظة خوزستان، ونُقش اسم شهيد آخر في السجل الحافل بالفخر لهذه الأرض».

ودعت مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في محافظة خوزستان، في ختام بيانها، جميع أبناء المحافظة إلى قراءة الفاتحة والمشاركة في مراسم وداع جثمان الشهيد الطاهر وتشييعه ودفنه، وتجديد العهد مجددًا مع المبادئ السامية للإمام الخميني، وقائد الثورة الإسلامية والشهداء الأبرار.

وبحسب البيان، سيتم الإعلان لاحقًا عن زمان ومكان إقامة مراسم وداع جثمان الشهيد رجبی وتشييعه ودفنه، عبر وسائل الإعلام الرسمية لمؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في محافظة خوزستان.