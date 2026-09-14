عدد شهداء غزة يصل إلى 73 ألفاً و786 شهيداً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة شهاب أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت اليوم الاثنين أن فلسطينيين اثنين استُشهدا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد شهداء هجمات الكيان الصهيوني على مدى نحو 3 سنوات إلى 73 ألفاً و786 شهيداً.

وأعلنت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين جديدين و25 جريحاً.

وبحسب البيان، استُشهد 1372 فلسطينياً وأصيب 4659 آخرون منذ 11 أكتوبر 2025، جراء اعتداءات الكيان الصهيوني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد شهداء القطاع منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ 73 ألفاً و786 شهيداً، وعدد الجرحى 174 ألفاً و771 جريحاً.

وإلى جانب الخسائر البشرية، التي يشكل الأطفال والنساء معظمها، دمّر الكيان الصهيوني نحو 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة. وقد قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار هذه المنطقة بنحو 70 مليار دولار.

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