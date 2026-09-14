صهر ترامب يذعن بعزلة إسرائيل في العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن آر تي أن جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره البارز، اعترف في اجتماع بأن الحكومة الأميركية استخدمت العزلة الدولية للكيان الصهيوني لممارسة الضغط عليه بهدف توقيع اتفاق غزة.

وأضاف أن هجوم إسرائيل على الدوحة كان عملاً مروعاً، ولم يكن عملية عسكرية ناجحة، وتسبب في عزلة إسرائيل في العالم.

وكان كوشنر قد قال قبل عدة أيام إن الانتخابات المقبلة في الأراضي المحتلة ستجعل حكومة نتنياهو تتصرف بشكل غير عقلاني في بعض المسائل المتعلقة بغزة.

يأتي ذلك في وقت تتحالف فيه أميركا والكيان الصهيوني وتنسقان بشكل كامل بشأن سياساتهما العدائية والحربية تجاه دول المنطقة.

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