جامعة أمير كبير التكنولوجية تسعى لجذب الطلاب الموهوبين من دول الجوار

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن جامعة أمير كبير التكنولوجية أن عباس سروش قال في مراسم توديع وتعيين مدير شؤون الطلاب في معاونية الشؤون الدولية بالجامعة، في معرض إشارته إلى أهمية الأنشطة الدولية للجامعات، إن الجامعة لا يمكنها أن تحصر نفسها، ويجب أن تستفيد من القدرات المتاحة في العالم.

وأشار إلى القدرات المتاحة لجذب الطلاب الدوليين، وقال إن عدد الطلاب الدوليين يجب أن يزداد، لكن يجب في الوقت نفسه الاهتمام بالجودة أيضاً.

وتابع رئيس جامعة أمير كبير التكنولوجية أنه يأمل في أن يكونوا أكثر نشاطاً، وخاصة في مجال جذب طلاب البكالوريوس، وأن يتمكنوا من تحديد طلاب الصف الأخير من الثانوية الموهوبين من دول الجوار.

وقال سروش إن الأنشطة الدولية لا ينبغي أن تعتمد فقط على الدعم الداخلي، مضيفاً أن توصيته هي أنه إلى جانب انتظار الدعم من وزارة العلوم والمعاونيات ذات الصلة، يجب عليهم العمل بأنفسهم أيضاً.

كما اقترح رئيس جامعة أمير كبير التكنولوجية أن تُتاح تجربة أساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة في الدورات الدراسية والأنشطة العلمية خارج البلاد لبقية أعضاء الهيئة التدريسية.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار رئيس جامعة أمير كبير التكنولوجية إلى قدرات طلاب الجامعة، وقال إنه شهد مؤخراً في حديقة العلوم والتكنولوجيا حضور فرق من جامعات مختلفة في البلاد في حدث ما، وكان عدد من طلاب جامعة أمير كبير التكنولوجية حاضرين فيه أيضاً. وقد أُنشئ فضاء جيد للغاية، مما يدل على أنه حتى في الظروف الصعبة، تظهر قدرات وإمكانات البلاد بشكل أكبر.

وقال سروش إن الظروف الصعبة لا ينبغي أن تؤدي إلى تقليل الدافع للعمل، مضيفاً أنهم خاضوا ظروفاً صعبة لسنوات. ويرى أن هذه الظروف لا ينبغي أن تكون سبباً لليأس وفقدان الدافع، بل يجب أن يسعوا للعمل أكثر.

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