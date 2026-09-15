استمرار الاحتجاجات الشعبية في سوريا لليوم الثاني على التوالي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ارتفاع أسعار الوقود والسلع المعيشية في سوريا أدى إلى احتجاجات شعبية في هذا البلد لليوم الثاني على التوالي.

وفي هذا السياق، هاجم عدد من المحتجين السوريين الليلة الماضية عدة مراكز للشرطة في مدن مختلفة.

ويعتبر المشاركون في هذه الاحتجاجات نظام أبو محمد الجولاني مسؤولاً عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا، وطالبوا بإسقاط نظام الجولاني.

وشملت الاحتجاجات الشعبية في سوريا ضد ارتفاع أسعار الوقود ثماني مدن ومحافظات، وفاقمت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النقل والمواد الغذائية والسلع.

وبحسب هذا التقرير، أعرب المحتجون السوريون في حلب وإدلب وحماة وريف دمشق ودرعا والرقة ودير الزور والحسكة عن غضبهم تجاه أداء نظام الجولاني، بتنظيم تظاهرات وإحراق إطارات السيارات وإغلاق الطرق الرئيسية والدولية.

كما طالب عدد من نواب البرلمان السوري، بتوقيع طلب مشترك، بعقد جلسة فورية مع محمد البشير، وزير الطاقة في هذا البلد.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت سابقاً أن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد يعود إلى الارتفاع الاستثنائي في التكلفة العالمية لتوفير هذه المنتجات، بالتزامن مع إغلاق مصفاة بانياس بسبب أعمال الصيانة.

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