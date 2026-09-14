الجيش الصهيوني يتوغل في القنيطرة السورية ويقيم حاجز تفتيش

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة الميادين أن قوة دورية مؤلفة من 10 مركبات عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي دخلت الأراضي السورية، وأنشأت حاجز تفتيش بين قرية النورية ومدينة خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي.

وبحسب التقرير، تقدمت قوات جيش الكيان المحتل الإسرائيلي صباح يوم الأحد، بالتزامن مع تحركات عسكرية وإنشاء نقاط تفتيش في ريف دمشق، باتجاه تل الأحمر بالقرب من قرية عين النورية في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا.

كما أفاد التلفزيون الإخباري السوري بأن القوات الإسرائيلية التي تقدمت واستقرت في تل الأحمر كانت تضم ثلاث دبابات و12 مركبة عسكرية وأكثر من 10 ناقلات جند مدرعة.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان أن توغل القوات الصهيونية في القنيطرة بدأ من قاعدة عسكرية أنشأتها قوات الاحتلال حديثاً في قرية الحميدية، وتوسع بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة تابعة لجيش الكيان الإسرائيلي فوق المنطقة وإنشاء نقطة تفتيش مؤقتة في القرية، عبر قرية أوفانيا إلى عين النورية.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قوات الكيان المحتل الإسرائيلي استهدفت تلة حربون غرب بلدة بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية.

كما أفاد ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوة عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي تقدمت إلى المنطقة المحيطة بالمدخل الجنوبي لبلدة بيت جن بالقرب من منطقة باب السد، وأنشأت هناك نقطة تفتيش عسكرية، وشرعت في تفتيش دقيق للمزارعين والمارة.

وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد التوترات والتحركات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا في القنيطرة وريف دمشق، بالتزامن مع هجمات في ريف درعا.

ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، تقدم الكيان الصهيوني، مستغلاً الفراغ الأمني القائم في هذا البلد، في منطقة القنيطرة جنوب البلاد، إلى جانب قصفه جميع المنشآت الدفاعية الثقيلة والطائرات الحربية في البلاد. كما احتل أجزاءً في جنوب البلاد، بما فيها المرتفعات الاستراتيجية لجبل الشيخ.

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