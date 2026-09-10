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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:٣٦ م

قطر تدين الدخول غير القانوني لمسؤولي الكيان الصهيوني إلى الأراضي السورية

قطر تدين الدخول غير القانوني لمسؤولي الكيان الصهيوني إلى الأراضي السورية

اعتبرت قطر دخول المسؤولين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن وزارة الخارجية القطرية أدانت دخول المسؤولين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية، ووصفت هذا الإجراء بأنه انتهاك صريح للقوانين الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية، وخاصة اتفاق عام 1974، لوقف هجماتها المتكررة على الأراضي السورية.

كما شددت الدوحة على تضامنها مع الشعب السوري لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه.

وجاء هذا الموقف في وقت لا يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي يحتفظ بحضوره العسكري في جنوب سوريا والمناطق المحتلة التي كانت سابقاً جزءاً من المنطقة العازلة للأمم المتحدة. كما تواصل القوات الإسرائيلية هجماتها الجوية وعمليات التوغل في الأراضي السورية واختطاف المواطنين السوريين.

واكتفت إدارة الجولاني، في ردها على الدخول غير القانوني لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، إلى الأراضي السورية، بإدانته فقط.

/انتهى/

رمز الخبر 1973727

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