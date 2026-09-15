الاتحاد الآسيوي يعلق على فوز استقلال امام السد: الفريق الايراني نجح في استغلال الفرص المتاحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فريق استقلال الايراني حقق بداية قوية في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوزه على السد القطري بنتيجة 3-0 على ملعب البصرة الدولي.

وأشار موقع الاتحاد الآسيوي إلى أن استقلال نجح في استغلال الفرص المتاحة بفعالية؛ فرغم سيطرة السد على فترات طويلة من المباراة، إلا أن استقلال حسم اللقاء لصالحه بفضل أهداف سجلها كل من ياسر أساني، وسعيد سحرخيزان، وإسماعيل قلي‌زاده.

ففي الدقيقة التاسعة، استخلص جاسير أساني الكرة مستفيداً من خطأ ارتكبه اللاعب كلاودينيو، ثم تجاوز بوعلام خوخي ليسجل هدف التقدم لاستقلال. ورغم الفرص التي أتيحت للسد لإدراك التعادل بعد تلقيه الهدف، إلا أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، في حين تألق حارس مرمى استقلال، حبيب فرعباسي، في التصدي لعدة كرات حاسمة والحفاظ على نظافة شباكه.

وضاعف استقلال تقدمه بعد مرور دقيقتين فقط على بداية الشوط الثاني؛ حيث مرر أساني كرة بينية متقنة إلى سعيد سحرخيزان، الذي تجاوز مدافع السد وأودع الكرة في الشباك ببراعة، معززاً تقدم فريقه بهدف ثانٍ.

ونجح السد في هز الشباك في الدقيقة 57 عن طريق روبرتو فيرمينو، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR) بسبب لمسة يد على اللاعب يوسف عبد الرزاق. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سجل إسماعيل قلي‌زاده الهدف الثالث لاستقلال مستفيداً من تمريرة محمد حسين إسلامي، ليؤكد فوز فريقه بنتيجة 3-0 ويحصد ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالبطولة.

وفي تقريره عن المباراة، سلط الاتحاد الآسيوي الضوء على نجاح استقلال في هزيمة السد بفضل استغلال الفرص بفعالية؛ إذ لم يتمكن السد -رغم سيطرته على مجريات اللعب- سوى من تسديد كرة واحدة فقط بين الخشبات الثلاث بسبب ضعف اللمسة الأخيرة، فضلاً عن إلغاء أحد أهدافه بعد مراجعة تقنية الفيديو.

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