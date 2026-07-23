بزشكيان: لا يمكن لأي عامل قطع روابط إيران والعراق

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، قال خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد في طهران، ياسر عبد الزهرة الحجاج، في معرض تمنياته له بالتوفيق في فترة مهامه: "إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، تتجاوز العلاقات التقليدية بين الجارين، وتقوم على روابط تاريخية وثقافية ودينية وحضارية عميقة، وشعبا إيران والعراق يتقاسمان مصيراً ومصالح ومُثلاً مشتركة؛ وهي علاقة لا يستطيع أي عامل أو حد أن يقطعها".

وأشار رئيس الجمهورية، في معرض حديثه عن الإمكانات الواسعة في المنطقة والعالم الإسلامي، إلى أن "منطقتنا تمتلك نعم وإمكانات بشرية وطبيعية واقتصادية نادرة، وإذا وسّعت دول المنطقة، وخاصة الدول الإسلامية، تعاوناتها وتآزرها في إطار المصالح المشتركة، فستتمكن من رسم مستقبل قائم على السلام والأمن والرفاه والتقدم والتنمية المستدامة لشعوبها".

وشدد بزشكيان، في معرض تأكيده على ضرورة تعميق التعاون الإقليمي، على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على تطوير وتوسيع التفاعلات مع العراق وسائر دول المنطقة في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والسياسية والشعبية، وتعتقد أن تعزيز هذه التعاونات يمكن أن يتحول إلى نموذج ناجح للتقارب الإقليمي والتعاون بين الدول الإسلامية".

وتطرق رئيس الجمهورية، في استمرار حديثه، إلى مراسم تشييع قائد الثورة الشهير في العراق، ووصف هذا الحضور الشعبي الواسع والنادر بأنه تجسيد واضح للروابط العاطفية والعقائدية والثقافية العميقة بين الشعبين، وقال: "لم يكن هذا التضامن والتعاون متصوراً لدى العديد من المراقبين والقوى الأجنبية، وأظهر أن رأس المال الاجتماعي بين شعبي إيران والعراق هو رصيد لا يُقدّر بثمن لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب الإقليمي. نأمل أن نتمكن من مواصلة مسار ومُثل ذلك الشهيد العظيم، في سبيل ترسيخ الوحدة، وتطوير التعاون، وبناء منطقة قوية وآمنة ومتقدمة".

وأشار رئيس الجمهورية، في معرض حديثه عن مسؤولية السفير العراقي الجديد في تطوير العلاقات الثنائية، إلى أن "من المتوقع خلال فترة مهامكم، أن تتعمق العلاقات المتميزة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في جميع المجالات أكثر من أي وقت مضى، وتتاح مجالات جديدة للتعاون والتفاعل بين البلدين".

من جانبه، أكد السفير العراقي الجديد في هذه المراسم، على مكانة العلاقات المتميزة بين طهران وبغداد، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العراقية تتمتعان بعلاقات استراتيجية ومتجذرة وقائمة على الثقة المتبادلة، وهناك إمكانات كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات".

واعتبر السفير العراقي أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي والوفد رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشكل فرصة مهمة لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الزيارة الطريق لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي وفي سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما أشار السفير العراقي إلى مراسم تشييع قائد الثورة الشهير في العراق، ووصف هذا الحضور الشعبي الواسع بأنه رمز لذروة التضامن والتعاون والروابط العميقة بين شعبي إيران والعراق، وقال: "إن الاستقبال النادر من الشعب العراقي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته إلى العتبات المقدسة، والشعارات المحبة التي أطلقها الشعب، تعبر عن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاصة، وعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين".

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