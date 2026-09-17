إيران رابع مُنتِج للتفاح في العالم؛ توقعات بتصدير مليون طن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد مهدي برومندي قال ظهر الخميس في اجتماع مع الفاعلين في مجال الزراعة والبستنة في مراغة، الذي عُقد بحضور غلام رضا نوري، وزير الجهاد الزراعي، في محافظة المدينة، إن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج هذا المحصول بإنتاج نحو 4 ملايين و200 ألف طن من التفاح.

وأضاف أن أذربيجان الشرقية، بتوقعات إنتاج تتراوح بين 650 و700 ألف طن من التفاح، تحتل المرتبة الثانية في البلاد، فيما تحتل أذربيجان الغربية المرتبة الأولى. كما تحتل مدينة مراغة المرتبة الأولى في أذربيجان الشرقية بإنتاج نحو 230 ألف طن من التفاح.

وتابع معاون شؤون البستنة في وزارة الجهاد الزراعي أنه يُستهلك في البلاد سنوياً نحو مليونين و200 ألف إلى مليونين و400 ألف طن من التفاح طازجاً، ويُستخدم 650 إلى 850 ألف طن في الصناعات، ويُصدَّر ما بين 800 ألف ومليون طن. ونتوقع أن يصل تصدير التفاح في البلاد هذا العام إلى مليون طن.

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