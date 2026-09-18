توتر بين بريطانيا وروسيا؛ استدعاء القائم بالأعمال البريطاني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن آر تي أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن الإجراءات البريطانية بتسليح أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى تجعل لندن مشاركة في الأعمال العدائية لكييف.

كما استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال البريطاني في موسكو، وأبلغته احتجاجها الشديد اللهجة بشأن زيادة المساعدات التسليحية لأوكرانيا. وحذرت موسكو بريطانيا من تداعيات تصعيد التوتر.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن موقف بريطانيا من قضية أوكرانيا يأتي بهدف إطالة هذه الحرب وتصعيدها.

كما أعلنت روسيا أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه التحركات، وأنها ستعتبر أي منشأة عسكرية بريطانية في أوكرانيا تُستخدم لمهاجمة روسيا أهدافاً مشروعة.

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