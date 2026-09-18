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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٤:٠٣ م

توتر بين بريطانيا وروسيا؛ استدعاء القائم بالأعمال البريطاني

توتر بين بريطانيا وروسيا؛ استدعاء القائم بالأعمال البريطاني

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال البريطاني في موسكو، في أعقاب الإجراءات البريطانية بتسليح أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن آر تي أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن الإجراءات البريطانية بتسليح أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى تجعل لندن مشاركة في الأعمال العدائية لكييف.

كما استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال البريطاني في موسكو، وأبلغته احتجاجها الشديد اللهجة بشأن زيادة المساعدات التسليحية لأوكرانيا. وحذرت موسكو بريطانيا من تداعيات تصعيد التوتر.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن موقف بريطانيا من قضية أوكرانيا يأتي بهدف إطالة هذه الحرب وتصعيدها.

كما أعلنت روسيا أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه التحركات، وأنها ستعتبر أي منشأة عسكرية بريطانية في أوكرانيا تُستخدم لمهاجمة روسيا أهدافاً مشروعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1973934

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