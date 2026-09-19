الخارجية الايرانية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان بشدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا قرب مقر الشرطة في مدينة كوهات، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، أثناء صلاة الجمعة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأكد بقائي الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال الإرهاب والتطرف العنيف، وصرح أن الأعمال الإرهابية والعنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن لا مبرر لها على الإطلاق.



كما شدد بقائي على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة الإرهاب بفعالية واستمرار.



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