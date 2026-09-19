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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:١٥ ص

قاليباف لرئيس الاركان الاميركي: تعودوا بالكابوس المرعب الذي اصبح اليوم واقعا لكم

قاليباف لرئيس الاركان الاميركي: تعودوا بالكابوس المرعب الذي اصبح اليوم واقعا لكم

اكد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة ردًا على دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي ان "ما كان كابوسًا مرعبًا لكم يوما ما أصبح الآن واقعًا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على تصريحات لدان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، كتب قاليباف في منشور على حسابه مساء الجمعة: لقد بدأ بالفعل عهد اصطياد طائراتكم من طراز إف-35 وإف-15، وانتم مُجبرون على الإبلاغ بأنها لم تُصب إلا بأضرار.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: ما كان في السابق مجرد كابوس مرعب لكم أصبح الآن واقعًا يوميًا. تقبّلوا الأمر.

هذا وكان دان كين، قد صرّح سابقًا في مؤتمر القوات الجوية والفضائية والسيبرانية للجيش الأمريكي: "من الآن فصاعدًا، يجب أن نفترض أن وحداتنا وتشكيلاتنا العسكرية سيتم اصطيادها بواسطة أنظمة ذاتية التشغيل، وسيتم الإخلال بعملها عبر كامل نطاق الترددات، ورصدها لحظة بلحظة".

/انتهى/

رمز الخبر 1973944
جواد ماستری فراهانی

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