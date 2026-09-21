غارات جوية باكستانية على أفغانستان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن آر تي أنه خلال الهجمات الجوية التي شنّتها باكستان فجر اليوم الاثنين على ولاية كونر الواقعة شرق أفغانستان، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأُصيب أربعة آخرون.

وأعلنت مصادر مطلعة أن هذه الهجمات الجوية وقعت في الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، واستهدفت منزلاً في منطقة باتان الواقعة في نورغل.

كما شُنت هجمات أخرى على منطقة برمل في ولاية بكتيكا الحدودية.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن يوم الأحد أن ستة من عسكريي هذا البلد قُتلوا خلال تصاعد التوترات في شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود المشتركة مع أفغانستان.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات بين البلدين؛ وكانت إسلام آباد قد اتهمت سابقاً السلطات الأفغانية بإيواء عناصر حركة طالبان الباكستانية لشن هجمات ضد هذا البلد. وقد نفت طالبان أفغانستان هذه الاتهامات.

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