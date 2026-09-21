المرجع علي أكبر سيفي المازندراني ينعى آية الله السيد موسى الشبيري الزنجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في البيان: "تلقّيتُ ببالغ الأسى والحزن نبأ ارتحال فقيه أهل البيت عليهم السلام، والمرجع الجليل القدر، آية الله السيد موسى الشبيري الزنجاني، رضوان الله تعالى عليه.



ولا يخفى على أهل العلم والحوزات العلمية ما كان يتحلّى به ذلك المرجع الكبير من سموّ المقام العلمي، والتقوى، والفضائل، ومكارم الأخلاق.



وقد كنتُ قبل خمس وأربعين سنة، قبل انتصار الثورة الإسلامية، كان سماحته في أوائل شروع البحث الخارج في الفقه والأصول، و کان مجلس درسه في منزله، أحضر درسَه مدةً طويلة، و عدد الحاضرين فيه آنذاك لا يتجاوز نحو عشرة نفر، فنهلتُ من علمه وتحقيقاته.



وحين كنتُ أؤلّف كتابي «مقياس الرواية في علم الدراية»، الذي لخّصتُ فيه كتاب «دراية الشهيد»، كنتُ أعرض ما أكتبه على سماحته، وأستفيد من توجيهاته وملاحظاته.



بحمد الله تعالى، لم يصدر عنه ما يخالف مواضع الإمام الراحل والإمام الشهيد، بل كان دائماً مدافعاً عن النظام الإسلامي، مشفقاً عليه، ومخلصاً له.

غفر الله له، وتغمّده برحمته الواسعة، وحشره مع أجداده الطاهرين، وألحقه بآبائه المعصومين."



✍🏻 علي أكبر سيفي المازندراني

٩ ربيع الثاني ١٤٤٨ هـ.ق.

