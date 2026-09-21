منذ الغد، بزشكيان يقوم بزيارة إلى الأمم المتحدة في نيويورك لمدة 5 أيام

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حبيب الله عباسي، المدير العام لدائرة العلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية، قال في حوار مع مراسل مهر، حول سفر مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس سيغادر طهران صباح يوم غد الثلاثاء (22 سبتمبر 2026) متوجهاً إلى نيويورك، مقر الأمم المتحدة الرئيسي، وسيلقي كلمته يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور مسؤولي الدول الأخرى.

وأضاف أن الرئيس سيكون في الرحلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وسيعود مساء السبت (26 سبتمبر 2026) إلى طهران، لتكون رحلة من خمسة أيام إجمالاً، يُقضى منها يومان في الذهاب والعودة.

وأشار عباسي إلى برامج بزشكيان في هذه الرحلة، قائلاً إن الرئيس سيلتقي ويجري محادثات مع بعض مسؤولي الدول في هذه الرحلة، وسيُعلن عن ذلك إذا تأكدت هذه اللقاءات.

وشدد المدير العام لدائرة العلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية على أن محسن حاجي ميرزائي، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وسيد عباس موسوي، معاون المراسم والتشريفات في مكتب رئاسة الجمهورية، سيرافقان بزشكيان في هذه الرحلة.

عدم منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس

وانتقد في معرض حديثه العرقلة الأميركية لحضور الفريق الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً إن الأميركيين، في إجراء عدائي وبعرقلتهم المعتادة، لم يصدرا تأشيرات لحضور الفرق الإعلامية للرئيس، لمرافقته وتغطية هذا الحدث إعلامياً.

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