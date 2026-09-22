الجنرال عبد اللهي: آية الله شبيري زنجاني كان حاضراً باستمرار في مختلف الساحات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء علي عبد اللهي - رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي - رسالة تعزية بمناسبة رحيل المرجع الديني الكبير آية الله السيد موسى شبيري زنجاني.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

"إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ"

لقد خلّف الرحيل المؤلم للمرجع الديني الشيعي البارز وركن الفقه، آية الله السيد موسى شبيري زنجاني (طاب ثراه)، خسارة لا تُعوّض في أوساط الحوزات العلمية ولدى الشيعة في جميع أنحاء العالم.

لقد قضى هذا العالم الرباني والمرجع الجليل حياته المباركة في نشر تعاليم أهل البيت (عليهم السلام) وصون حرمة الفقه، وكان مصدراً لإسهامات علمية وروحية خالدة للإسلام ولحوزة قم العلمية.

لقد دعم ذلك الفقيه البصير حركة الإمام الخميني (رضوان الله عليه) قبل انتصار الثورة الإسلامية من خلال تعليق الدروس الحوزوية وإصدار البيانات؛ كما ظل حاضراً باستمرار في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية بعد انتصار الثورة.

إن حضوره الراسخ والمتفاني إلى جانب إمامي الثورة العظيمين - الإمام الراحل والإمام الشهيد - ودفاعه الصادق عن مبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة، سيظل خالداً ووسام فخرٍ للأسرة الفقهية الشريفة. أتقدم بخالص العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل إلى المقام المقدس لبقية الله الأعظم (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، وإلى سماحة القائد آية الله السيد مجتبى خامنئي (دام ظله)، وإلى المراجع الدينية العظام، والحوزات العلمية، وعائلته الكريمة، وكافة محبيه ومريديه.

نسأل الله العلي القدير أن يحشر روحه الطاهرة مع أسلافه الأطهار، وأن يمنّ على ذويه ومحبيه والشعب الإيراني المسلم بالصبر الجميل والأجر الجزيل.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي

اللواء الطيار علي عبد اللهي

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