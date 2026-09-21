معزيا برحليه..آية الله السيستاني: فقدان آية الله شبيري زنجاني خسارة عظيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الموقع الاعلامي الرسمي لــ "آیة الله العظمی السيستاني"، ان سماحته اعتبر في بیان بالمناسبة "رحيل المرجع الكبير فقيه أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام) آية الله الحاج السيد موسى شبيري زنجاني (رضوان الله عليه) مصيبة مؤلمة وخسارة عظيمة".

وأضاف المرجع السيستاني، أن "الفقيد الجليل الذي أمضى كل عمره المبارك في سبيل التحقيق والتعليم، كان من كبار العلماء الأعلام، ومن أساطين الحوزة العلمية المباركة في قم، ومن المصاديق البارزة للعالم الربّاني".

وتابع سماحته، أن "آثاره العلمية القيّمة وسائر خدماته الدينية ستبقى تراثًا نفيسًا، كما سيبقى سلوكه ومنهجه العملي دائمًا أنموذجًا خالدًا لأهل العلم".

وجاء في ختام هذا البيان: إنّي أتقدّم — مع بالغ الأسى والأسف — بالتعزية في هذه المصيبة العظيمة إلى الساحة المقدسة لحضرة ولي العصر، أرواحنا فداه، وإلى الحوزات العلمية، وإلى ذوي الفقيد السعيد المحترمين، ولا سيّما أنجاله الأعزاء المكرمين، وإلى عموم المؤمنين، وأسأل الله تعالى للجميع الصبر الجميل والأجر الجزيل.

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