باكستان تزعم إسقاط 8 طائرات مسيّرة أفغانية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وسيلة الإعلام الباكستانية داون أن القوات المسلحة الباكستانية أعلنت يوم الأربعاء أنها أسقطت 8 طائرات مسيّرة منسوبة إلى الحكومة الأفغانية بعد دخولها الأجواء الباكستانية.

وبحسب مصادر أمنية، استُهدفت أربع طائرات مسيّرة في المناطق المجاورة لحدود تورخم، وأربع طائرات مسيّرة أخرى قرب مدينة كوهات في إقليم خيبر بختونخوا. وزعمت هذه المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية اعترضت هذه الطائرات المسيّرة ودمرتها بجهوزية كاملة.

وقد وقع هذا الحادث بعد يومين من هجمات جوية باكستانية على مواقع جماعات مسلحة في المنطقة الحدودية الأفغانية. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت أن أكثر من 28 شخصاً قُتلوا في هذه الهجمات.

وتتهم إسلام آباد أفغانستان بدعم جماعة تحريك طالبان الباكستانية، وتقول إن الهجمات الأخيرة داخل الأراضي الباكستانية تُنظَّم من أفغانستان؛ وهي اتهامات لكابل مواقف مختلفة بشأنها.

كما ذكّرت داون بأن القوات الباكستانية أسقطت في يوليو أيضاً أربع طائرات مسيّرة دخلت من أفغانستان إلى إقليم بلوشستان الباكستاني، وفي يونيو استُهدفت طائرتان مسيّرتان أخريان في منطقتي قلعة عبد الله وتشاغي.

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