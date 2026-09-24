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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٣ ص

لقاء بين وزيري خارجية إيران وباكستان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

لقاء بين وزيري خارجية إيران وباكستان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير خارجية إيران بنظيره الباكستاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، التقيا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرا معاً محادثة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974099

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