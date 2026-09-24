لقاء بين وزيري خارجية إيران وباكستان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، التقيا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرا معاً محادثة.

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