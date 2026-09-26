وزير الخارجية الايراني يدعو إلى زيادة الحوار والتفاعل بين إيران والدول العربية

وأفادت وكالة مهر للأنبتء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، يوم الجمعة في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وخلال الاجتماع، جرى بحث وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية وتصاعد عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه في فلسطين ولبنان.



وأكد وزير الخارجية الإيراني عزم إيران على تعزيز الثقة بين دول المنطقة، معتبراً الأمن كتلة متكاملة لا تتجزأ، تعتمد على فهم المسؤوليات المشتركة والتفاعل البنّاء.



ودعا عراقجي إلى تكثيف الحوار والتفاعل بين إيران والدول العربية، معرباً عن ثقته بأن ذلك سيسهم في, تبديد سوء الفهم والمخاوف الناجمة عن الدعاية التي يبثها أعداء إيران والعرب.



من جانبه ، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أنه بفضل جهود جميع الأطراف الإقليمية وتوسيع الحوار والتفاعل، سنشهد تعزيز الثقة المتبادلة وزيادة التعاون بين دول المنطقة.



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