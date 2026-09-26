الرئيس الايراني يغادر نيويورك متوجها إلى طهران

وافادت وكالة مهر للانباء انه وخلال هذه الرحلة، ألقى الرئيس بزشكيان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقت صدى واسعاً في وسائل الإعلام الأجنبية وحظيت بدعم مختلف شرائح الشعب والمسؤولين والسلطات، كما التقى وتحدث مع قادة بعض الدول المشاركة في هذه الجمعية.



كما التقى مدراء وسائل إعلام أميركية وأجرى مقابلات مع شبكة فوكس نيوز وسي بي إس.



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