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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٠١ ص

الرئيس الايراني يغادر نيويورك متوجها إلى طهران

الرئيس الايراني يغادر نيويورك متوجها إلى طهران

غادر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان نيويورك متوجهاً إلى طهران بعد رحلة استمرت عدة أيام إلى نيويورك ومشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وافادت وكالة مهر للانباء انه وخلال هذه الرحلة، ألقى الرئيس بزشكيان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقت صدى واسعاً في وسائل الإعلام الأجنبية وحظيت بدعم مختلف شرائح الشعب والمسؤولين والسلطات، كما التقى وتحدث مع قادة بعض الدول المشاركة في هذه الجمعية.

كما التقى مدراء وسائل إعلام أميركية وأجرى مقابلات مع شبكة فوكس نيوز وسي بي إس.

/انتهى/

رمز الخبر 1974138
جواد ماستری فراهانی

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