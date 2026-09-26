المشاط: اليمن ثابت على مواقفه في مواجهة أعدائه والانتصار لسيادته ومظلومية شعبه وقضايا أمته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في خطابه مساء الجمعة بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، والذي استهله الرئيس المشاط بتوجيه "التحية إلى شعبنا الصابر الصامد، وإلى أبطالنا المجاهدين من أبناء القوات المسلحة والأمن في سهول اليمن وجباله وبحاره وصحاريه، وإلى كل رفاق السلاح من عموم قبائل اليمن الأبية، وجميع أبناء الوطن الشرفاء في الداخل والخارج".

وقال الرئيس المشاط: "تحل علينا هذه الذكرى، وشعبنا اليمني العزيز يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي الظالم بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ اثني عشر عاماً"، مستذكراً بالقول: "ما أشبه الليلة بالبارحة، فها هي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، وتحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف: إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن تحقق ذلك".

وتساءل رئيس المجلس السياسي الأعلى: "يبرز السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل ذكرى وطنية: ماذا تحقق من أهدافها؟ وأين وصل اليمن بعد أكثر من نصف قرن على قيامها؟ ومن الذي أعاق تحقيقها؟".

وأضاف أن "الإجابة الصادقة لا تكون بالشعارات، وإنما بمقارنة الأهداف بالواقع: فهي أعلنت بناء جيش وطني قوي، لكن اليمن ظل يعاني لعقود من ضعف مؤسسات الدولة وانقسام مراكز القوة؛ وهي هدفت إلى رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، بينما ظل الفقر والحرمان والتفاوت يثقل كاهل اليمنيين".

ولفت إلى أن الثورة "أرادت يمناً حراً مستقلاً، بينما بقي القرار الوطني في مراحل مختلفة عرضة للتدخلات الخارجية والصراعات الداخلية، والمقصود من هذه المقارنة الإنصاف، وإدانة من عملوا على إفشالها، لأن الأهداف لا تُدان إذا تعثرت، وإنما ينبغي السؤال عن الأسباب التي حالت دون استكمالها".

وذكّر بأن "النظام السعودي ظل على مدى أربعة وستين عاماً يتدخل بصورة مباشرة في مختلف الشؤون الداخلية والخارجية لليمن، واستطاع عبر شبكة من الفاسدين والخونة المرتبطين به بسط نفوذه على مفاصل الدولة وقراراتها"، مؤكداً أن "هذا معروف لدى كافة أبناء الشعب اليمني، حتى أصبحت كل القرارات السيادية مرهونة بإرادته، إلى درجة أنه لا يتم تشكيل الحكومات أو تعيين الوزراء وقيادات الجيش إلا بموافقته، وعبر ما يسمى باللجنة الخاصة تحول الارتهان للنظام السعودي إلى مصدر فخر بين أولئك الفاسدين والخونة".

وتابع قائلاً: "وخلال تلك العقود، لم يسمح النظام السعودي لشعبنا اليمني باستخراج ثرواته النفطية والغازية وإمكاناته الاقتصادية والاستفادة من خيراتها، كما أعاق كل المحاولات الجادة لبناء دولة يمنية عادلة وقوية تعبر عن إرادة الشعب، وأعاق كل المحاولات لبناء جيش وطني قادر على حماية اليمن والحفاظ على السيادة والاستقلال وصون القرار الوطني".

وشدّد على أن النظام السعودي "ظل ينظر إلى اليمن كحديقة خلفية وساحة نفوذ ينبغي أن تبقى ضعيفة، محدودة القدرات، ومنزوعة من كل عناصر القوة التي تمكنها من النهوض بدورها الطبيعي ومكانتها المستحقة"، موضحاً أنه "لم يكن هذا النهج نابعاً من مشروع تنموي أو نهضوي يخدم المنطقة وشعوبها، بل جاء في سياق ارتباط هذا النظام السعودي المعتدي بالمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة الذي يستهدف إضعاف الأمة العربية والإسلامية وإبقاء دولها في دائرة التبعية والتجزئة".

وأكد الرئيس المشاط أن "النظام السعودي لم يكن قادراً على تنفيذ هذه السياسات بمفرده، بل وجد إلى جانبه العديد من المرتزقة الذين خانوا وطنهم وشعبهم، ورضوا بضم أسمائهم إلى كشوفات اللجنة الخاصة السعودية، مقابل أنهم فتحوا أبواب الاستباحة لليمن ببحره وجوه وبره لهذا النظام ليعبث به كيف يشاء"، مشيراً إلى أن الحال "وصل إلى أن يقوم النظام السعودي باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي عمل على بناء دولة يمنية مستقلة وقوية، ولم يحركوا ساكناً بل إن بعضهم شاركوه في جريمته الشنعاء تلك"، لافتاً إلى أن النظام السعودي "لم يكتف بجريمة اغتياله بل قام بافتراء بهتان كاذب لتشويه صورة رئيس يمني حر في عيون أبناء شعبه، لطمس إرثه الوطني ومشروعه النهضوي، والكل يعرف تلك القصة".

وخاطب الرئيس المشاط أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بالقول: "كان للسادس والعشرين أعداء من الداخل متنكرين لمقاصدها وأهدافها، وآخرون من الخارج لم يستوعبوا حقيقة أن يصبح اليمن جمهورياً مستقلاً في محيط من الملكيات المستبدة، فتنكروا لها، واستبدلوا بها شعارات تردد للاستهلاك الإعلامي، وحين ترى واقعهم وأفعالهم ستجد أنهم يسيرون عكس اتجاه أهدافها".

وأضاف أن "الشعب اليمني أصيب بصدمة النكران وتجرع المعاناة والإحباط، وهو يرى تضحياته تضيع في سوق اللجنة الخاصة السعودية وفي أروقة السفارات، ويشاهد أهداف التحرر تنقلب إلى قيود وأغلال من التبعية، ويكتشف أن جيشه المعني بحمايته والذود عن حياض وطنه أصبح مسرحاً لجرائم التكفيريين، ويرى أن سلاحه مباح للعدو يتلفه بيديه وأيدي الخونة، وهو ما خلق الظروف وهيأ الأجواء للمراجعة والتقييم لحال البلد".

وفي سياق متصل، نوّه الرئيس المشاط إلى أن القوى الخارجية ضاقت ذرعاً بثورة الـ21 من سبتمبر، وعجز النظام السعودي عن إعادة وصايته على اليمن ليس عبر أدواته المحلية فقط، بل عبر التدخل العسكري المباشر بشن عدوان غاشم وحصار ظالم انطلق قبل 12 عاماً ولا يزال، في محاولة يائسة منه أن يجهض هذه الثورة ويحتويها"، مؤكداً أن العدو "اصطدم بعزيمة شعب أقسم على حماية ثورته، وقيادة لا تُشترَى بأموال اللجان ولا تخوّف بأسلحة الطغيان، وجيش يردد بصدق: (لن ترى الدنيا على أرضي وصيا)".

وجزم الرئيس المشاط بأنه "لو كان للسادس والعشرين من سبتمبر لسان ينطق، لقال إن أبناءها البررة ورجاله الأوفياء هم الذين يرابطون في الخنادق، ويطؤون بأقدامهم الحافية رمال الساحل الغربي والصحراء ويضربون تحشيدات العدو السعودي ويحررونها من دنس احتلاله، فهم يبذلون أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن وطنهم وثرواته وسيادته وحماية شعبهم، وليسوا أولئك المتشدقين بشعاراتها المرتمين في أحضان الملكية السعودية التي حاربتها، وإن تسموا باسم الجمهورية ولبسوا لباس الوطنية".

وشدّد على أن "الخطر على الجمهورية اليمنية ليس من قبل أبنائها الحماة لحدودها، الرابطين على بطونهم من الحصار والتجويع، وليس من قبل المدافعين عنها بأرواحهم، وليس من قبل الموظفين والموظفات الصامدين في ظل العدوان والحصار السعودي الظالم والحرمان من الموارد، بل من أولئك المرتزقة الخونة لبلدهم وشعبهم، المترفين في الفنادق الذين سهلوا للعدو السعودي غزو البلاد ونهب ثرواتها، ودفعوا بأبنائها وقوداً في معركة العمالة، بينما يرسلون أبناءهم إلى عواصم أوروبا للسياحة".

وأكد الرئيس المشاط أنه "من المهم في مثل هذه الذكرى أن نعزز حالة الوعي الوطني والسياسي، وأن نلتحم أكثر وأكثر ببلدنا وأرضنا، وأن نرتقي جميعاً إلى مستوى التضحيات التي يبذلها شعبنا اليمني العظيم من أجل حريته واستقلاله، وألا نقع مجدداً فريسة لتضليل العدو السعودي وأبواق الخيانة والخداع والتضليل ممن يحاولون المزايدة والمكايدة على حساب الوطن والشعب والمبادئ، فهم أبعد الخلق عن الوحدة والحرية والثورة والجمهورية".

وأمضى بالقول: "ومن هنا يمكن النظر أيضاً إلى ما يجري في الساحل الغربي وغيره من مناطق اليمن من ضرب لتحشيدات العدو السعودي من زاوية مبدأ السيادة الوطنية؛ فاستعادة سلطة الدولة على أراضيها، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، وحماية السواحل والصحاري والمنافذ والثروات، كلها قضايا تتصل مباشرة بفكرة الدولة المستقلة التي كانت من أبرز تطلعات اليمنيين منذ قيام الجمهورية".

واعتبر أن "ما يسطّره أبناء شعبنا اليمني العزيز اليوم من مواجهة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وتحرير الساحل من دنس الغزاة ومرتزقستهم، وما يحققونه في ميادين الاكتفاء الذاتي من إنجازات في الزراعة والتنمية، لهو خير دليل على أن مبادئ الثورة ما تزال حية في دمائهم، يجسدونها بأيديهم، ويذودون عنها بدمائهم وجراحهم، لتتوارثها عنهم الأجيال القادمة، بعد عقود من التغييب الممنهج لها".

وفي خضم كلمته، جدد الرئيس المشاط "الإدانة والاستنكار الشديدين لكذبة العصر والبهتان العظيم الذي افتراه النظام السعودي بحق شعبنا اليمني المسلم بادعاءاته الباطلة أن يمن الحكمة والإيمان حاول أن يستهدف مكة المكرمة"، مؤكداً أن "هذه الحيلة اليائسة لم تكن إلا صرخات غريق يحاول أن يستنفر ويحشد العالم معه ليستمر في عدوانه وحصاره الظالم على اليمن".

وأكد أن "أبناء شعبنا اليمني العزيز هم من أعظم الشعوب الإسلامية إيماناً وتقديساً للمقدسات وتعظيماً لشعائر الله واحتراماً وتوقيراً لمعالم الإسلام، وعلى استعداد للتضحية فداءً لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين"، مضيفاً "أننا في الجمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم الذي تعرضنا له من بهتان وافتراء من قبل النظام السعودي المعتدي ومن كل الذين تبنوا هذا البهتان".

كما جدّد الرئيس المشاط "التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة"، مستنكراً "ما أقدم عليه المجرم نتنياهو والصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، والتهديد بتدميره من الأنفاق التي قاموا بحفرها تحت المسجد الأقصى".

ودعا "كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة، إلى التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم".

وفيما استحضر الرئيس في كلمته "تضحيات الشهداء الأبرار، وجراح الجرحى الأبطال، وقيد الأسرى الأحرار"، فقد جدد العهد لهم "جميعاً أن تبقى دماؤهم وجراحهم وقضيتهم أمانة في أعناقنا، وأن نرعاهم ونرعى أسرهم، وأن نواصل الطريق حتى تحقيق النصر والعزة والسيادة والاستقلال لليمن وهذا الشعب العظيم".

وجدّد رئيس المجلس السياسي الأعلى "الدعوة لكل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم، إلى مراجعة حساباتهم، والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم"، مؤكداً أن "اليمن يتسع لجميع أبنائه، والباب مفتوح لكل من اختار أن يجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وإن صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد، والعمل على بنائه والنهوض به، وعزة ورفعة شعبنا اليمني العزيز".

وشدّد على أن "الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقاً فهي آمنة ولا قلق عليها".

وفي السياق، كرّر الرئيس المشاط خطابه "لأهلنا في المناطق المحتلة، في المنطقتين الجنوبية والشرقية بتأكيد ثبات الموقف الذي أعلنه السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله، في خطابه قبل الأخير، فلا نحمل لكم إلا كل المحبة ومعاناتكم هي معاناتنا، وسترفع هذه المعاناة عنا جميعاً بإذن الله عند طرد المحتل السعودي الجاثم على بلدنا ونراه قريباً بإذن الله".

وفي ختام كلمته، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي محمد المشاط، "أننا اليوم معنيون بمواصلة الصمود ومضاعفة الجهود، ففي ذلك خلاص بلدنا من كل معاناته"، مبشراً "الجميع بأن الله قد قيض لوطننا الحبيب رجالاً من أبنائه صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصنعوا من رحم المستحيل كل هذه الانتصارات، ورووا بدمائهم وعرقهم تراب اليمن العزيز".

وعاهد الرئيس المشاط "الله سبحانه وتعالى والشعب عهد الأحرار الصادقين، وعهد المؤمنين الصامدين، ألا نتهاون في مسؤولية، وألا نفرط في سيادة وقرار اليمن، ولا في آمال وتطلعات الشعب وفينا عرق ينبض، وألا نكل ولا نمل حتى تشرق شمس الحرية والاستقلال على كل شبر من أرضنا، وحتى نرى الجمهورية اليمنية دولة قوية مستقلة، تسر الصديق، وتغيض العدو، وتصنع البسمة من جديد على شفاه أبناء شعبنا اليمني العظيم، وتعيد الاعتبار ليمننا العزيز"، مخاطباً أبناء اليمن: "وذا العهد عهدكم، وهذا النهج نهجكم، وفي ذلك وحده ما يجعلكم اليوم الأكثر استحقاقاً بالاحتفاء والاحتفال بكل نضالات وأمجاد اليمن قديماً وحديثاً".

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