المنطقة الحرة المشتركة بين إيران وأفغانستان والصين قيد المتابعة على المستوى الوطني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مهدي حيدري قال صباح اليوم الأربعاء في لقائه مع المدير العام لشؤون الاقتصاد والمالية في خراسان الجنوبية إن موضوع الحدود الشرقية والحدود البرية اكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الظروف الراهنة للبلاد، وإن هذا الأمر نفسه يمكن أن يؤدي إلى تسريع ملحوظ في تنفيذ المشاريع.

وأضاف أن عملاً كان قد يستغرق ثلاث سنوات، قد يُنجز في فترة قصيرة بالنظر إلى الظروف الجديدة وأهمية التي اكتسبتها الحدود الشرقية، وأنهم يرحبون بهذا المسار وسيكونون إلى جانب المحافظة حيثما دعت الحاجة.

وأشار رئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية إلى قدرة الصين على الاستثمار في المشاريع المتعلقة بخراسان الجنوبية، وقال إنه في مجال الاستثمار الصيني بشكل خاص، إذا وُجد مستثمر محدد وجدي، يمكنهم عقد اجتماع في طهران لتحديد المشروع الذي لديه، ومقدار رأس المال الذي يريد إدخاله، وما هي خطته.

وتابع حيدري أنه إذا قدّم المستثمرون المشاريع، يمكنهم متابعة الموضوع من ناحية التسهيل ومتابعة التراخيص بشكل جدي.

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