عراقجي: استعادة الأمن في مضيق هرمز تتطلب وقف التصرفات العدوانية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، وأجريا محادثات مساء الثلاثاء على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان واقع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات - بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والقنصلية والأمنية - وشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واعتبر وزيرا خارجية إيران والعراق أن الحفاظ على أمن الحدود المشتركة أمر بالغ الأهمية، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات القائمة بهذا الشأن والتصدي بفعالية للأنشطة الإرهابية.

وفي معرض استعراضه لآخر التطورات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز - بما في ذلك التفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان لإنشاء ممرات آمنة للملاحة التجارية - صرح وزير الخارجية الإيراني بأن حالة انعدام الأمن السائدة في المضيق تنبع حصراً من الممارسات العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مؤكداً أن استعادة الأمن في المضيق تتطلب من الولايات المتحدة الكف عن ممارساتها المزعزعة للاستقرار.

كما شدد على ضرورة التزام جميع دول المنطقة بمبدأ حسن الجوار - وتحديداً من خلال منع المعتدين من استخدام أراضيها ومنشآتها للتحضير لأعمال غير قانونية وعدوانية ضد إيران أو تنفيذها - مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة وجادة في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

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