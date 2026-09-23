خلال لقاء في نيويورك..عراقجي ينتقد المواقف التدخلية لفرنسا تجاه ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أمس الثلاثاء، نظيره الفرنسي "جان نويل بارو" على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر حول التطورات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين إيران وفرنسا، فضلاً عن المستجدات الإقليمية والدولية.

وانتقد عراقجي خلال اللقاء المواقف التدخلية لفرنسا تجاه إيران، مشدداً على ضرورة احترام السفارة الفرنسية للقوانين واللوائح الداخلية الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية، مواقف فرنسا تجاه تطورات المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني ضد إيران، أمراً غير مقبول.

وأشار إلى الازدواجية الفرنسية في ملف حقوق الإنسان، قائلاً: لا يمكن لفرنسا الادعاء بالحرص على حقوق الإنسان، في حين أنها التزمت الصمت تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني وأمريكا بحق الشعب الإيراني وقتل النساء والأطفال الإيرانيين، وتعاونت في تنفيذ العقوبات الأمريكية غير القانونية ضد الشعب الإيراني.

وفي ختام اللقاء، شدد عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بعلاقات قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع الدول بما فيها فرنسا، لكنها ستتصرف بجدية وحزم في الدفاع عن مصالحها الوطنية.