اختراق بيانات عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن أيضاً أنه على علم بادعاءات بشأن نشاط غير مصرح به أثّر على موقع FBIjobs.gov، وأنه يحقق حالياً في الأمر.

وأعلنت شايني هانترز، في بيان نُشر على الشبكة المظلمة وكذلك خلال محادثة مع رويترز، أنها استهدفت هذه المنظمة رداً على أن مكتب التحقيقات الفدرالي كشف في مايو 2026 أساليب هذه المجموعة ونصح الضحايا بعدم دفع الفدية.

وتزعم هذه المجموعة الهاكرز أنها سرقت بيانات جميع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي تقريباً وكل شخص ملأ طلب وظيفة في هذه المنظمة. وقد نشرت شايني هانترز، كدليل، لقطات شاشة من موقع الوظائف التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي الذي تعرض للتخريب، إلى جانب ما ادعت أنه بيانات نحو خمسة آلاف موظف، كعينة من البيانات المسروقة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة لقطات الشاشة، لكن موقع الوظائف هذا تعرض أيضاً لاضطرابات.

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