عارف: الولايات المتحدة تلجأ إلى الوسطاء للتفاوض مع إيران..للرئيس بزشكيان موقف القوة في الامم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رضا عارف، في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الاربعاء) مهنئاً الجميع بمناسبة "اليوم الوطني للعلم": "يُعد العلم رمزاً لحضارة إيران وثقافتها العريقة، فضلاً عن كونه رمزاً للوحدة والتماسك والتضامن الوطني. ونحن نلمس أثر هذه الوحدة المتمحورة حول العلم في الساحة العامة، حيث يجتمع الناس من مختلف الشرائح والمجموعات والأعراق - إلى جانب شخصيات بارزة - حول العلم لحماية هذه الجبهة".

وفي معرض تهنئته للشعب الإيراني - بمختلف مكوناته العرقية واللغوية - بمناسبة اليوم الوطني للعلم، أضاف النائب الأول للرئيس: "إن الوحدة حول العلم هي مفتاح نجاح بلادنا وانتصارها وقوتها الوطنية؛ فهناك إجماع وتلاحم وطني قيّم حول العلم الإيراني".

كما هنأ الأمة بحلول "أسبوع الدفاع المقدس" واستذكر شهداء الثورة الإسلامية، وحرب الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات، والحربين المفروضتين مؤخراً. وأشاد أيضاً بشهداء مدرسة "ميناب" - الذين وصف استشهادهم بأنه تم "بطريقة مأساوية على يد عدو وحشي يدعي التحضر" - قائلاً: "إن انتصارات البلاد في 'حرب الأيام الاثني عشر' و'حرب رمضان' تعود إلى الجهود الدؤوبة والشجاعة والتضحية بالنفس التي أبداها مقاتلو أمتنا".

إنجازات العقود الخمسة الماضية ثمرة للجهود العلمية

وفي تهنئته للطلاب والكوادر التعليمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد - وهي مناسبة وصفها بأنها احتفال وطني - قال عارف: "إن إنجازات البلاد على مدى العقود الخمسة الماضية هي نتاج للجهود المخلصة والمساعي العلمية؛ حيث لعبت المعرفة والتعليم وبناء الشخصية دوراً محورياً في تحقيق هذه الإنجازات". وأضاف قائلاً: "نأمل أن يبدأ الطلاب هذا العام الدراسي الجديد بتفاؤلٍ بالمستقبل وعزيمةٍ على بلوغ آفاق العلم والمعرفة".

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أنه: "رغم مواجهة حربين وشبه انقلاب في العام الماضي، إلا أن أداء الحكومة في قطاعات التعليم والتنمية والتكنولوجيا كان متميزاً. ومع وجود تحديات كبيرة في هذا المسار، فإن الرئيس والإدارة ملتزمون بمعالجة القضايا المتعلقة بقطاع التعليم".

وتابع عارف: "لقد تحقق نجاح كبير أيضاً في استبدال المدارس المؤقتة (الخيام والأكواخ) والمدارس غير المستوفية للمعايير بمرافق نموذجية. إن تحسين جودة التعليم يمثل أولوية قصوى للحكومة؛ وقد اتُخذت خطوات أولية إيجابية، ونأمل أن يستمر هذا التقدم بفعالية".

تقديم خطة تنفيذية لتطبيق توجيهات القائد في غضون شهر واحد

كما وصف النائب الأول للرئيس الرسالة الأخيرة التي وجهها قائد الثورة بمناسبة بدء العام الدراسي بأنها مبدأ توجيهي وخارطة طريق لعمل الحكومة في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا لهذا العام. وصرح قائلاً: "لقد شدد القائد على تحسين جودة التعليم، وبناء الشخصية، وتنمية المهارات، فضلاً عن الارتقاء بمكانة المعلمين ومعالجة شواغلهم المعيشية؛ وستشكل هذه النقاط أساساً لإجراءات الحكومة".

وقد وجه اللجنة العلمية الحكومية - بالتعاون مع وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، ووزارة الصحة والتعليم الطبي، ووزارة التربية والتعليم، ومكتب نائب الرئيس لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة - بإعداد وتقديم خطة تنفيذية للحكومة لتطبيق توجيهات القائد في غضون شهر واحد.

إعلان الحداد العام إثر وفاة آية الله شبيري زنجاني

وفي معرض تقديمه التعازي بوفاة المرجع الديني الشيعي البارز آية الله شبيري زنجاني - مواسياً بذلك "إمام العصر" (عج)، وقائد الثورة، والحوزات العلمية، والأمة - قال النائب الأول للرئيس: "لقد كان أستاذاً فاضلاً ومتميزاً في الحوزة العلمية، ومشهوداً له بأخلاقه الرفيعة وسيرته النموذجية".

الرئيس بزشكيان سيكون في موقف قوة في الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، سلط عارف الضوء على أهمية زيارة الرئيس إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "لقد غادر الرئيس إلى نيويورك وهو على أتم الاستعداد؛ وسيكون في موقف قوة أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، حيث سيُظهر للعالم هيبة البلاد وعظمتها، ويرد على الممارسات العدوانية والعقوبات الجائرة التي يفرضها العدو".

وتابع قائلاً: "بطبيعة الحال، أثبتت التجربة أنه لا يمكن تعليق الآمال على المؤسسات الدولية، فهي خاضعة لسيطرة 'نظام الهيمنة' وتعتمد معايير مزدوجة. فعلى سبيل المثال، إذا استُشهد مئات الآلاف من المسلمين، لا يُسمع لها صوت؛ في حين أنهم يثيرون ضجة كبيرة حول حقوق الإنسان والحريات إذا تعرض مواطن غربي لأي إهانة بسيطة".

وأضاف النائب الأول للرئيس: "ومع ذلك، لا يزال هناك أحرار في جميع أنحاء العالم لم يخضعوا لـ 'شريعة الغاب' المتأصلة في الحضارة الغربية. ويمكننا إيصال رسالتنا إليهم وإظهار هيبتنا للعالم، وكذلك استعراض مسيرة مقاومتنا لنظام الهيمنة الممتدة لخمسة عقود".

الولايات المتحدة تلجأ إلى وسطاء للتفاوض مع إيران

وأشار عارف إلى أن الولايات المتحدة تستخدم كافة الوسائل والأساليب الممكنة - بما في ذلك التواصل المباشر من قبل رئيسها مع مسؤول منخفض المستوى في دولة أفريقية صغيرة - للاستعانة بهم كوسطاء للتفاوض مع إيران.

واعتبر أن هذا السلوك دليل على عظمة البلاد وهيبتها، مضيفاً: "نحن نؤمن بأننا نقف في صف الحق، ومن خلال الوحدة والتضامن، ستخرج هذه الجبهة منتصرة".

وفي معرض إشارته إلى صمود الشعب الإيراني وثباته في وجه الممارسات العدوانية لـ "نظام الهيمنة"، جدد النائب الأول للرئيس التأكيد على أن: "الرئيس سيكون في موقف قوة خلال زيارته لنيويورك، ونتمنى له الصحة والنجاح في هذه الرحلة".

العلوم والتكنولوجيا: الجبهة الحاسمة في مواجهة العدو

وفي الختام، صرح عارف بأن الجبهة الأكثر أهمية في مواجهة العدو هي جبهة العلوم والتكنولوجيا، وهي جبهة يجب تعزيزها. وأشار إلى أن القدرات الدفاعية للبلاد شهدت تحسناً متواصلاً أسبوعاً تلو الآخر خلال الحرب المفروضة الأخيرة؛ وهو نجاح تحقق بفضل جهود علماء شباب مفعمين بالحيوية والنشاط يعملون في القطاعات العلمية والاستراتيجية للوطن.

وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا المسار خلال العامين المقبلين لتمكين البلاد من تحقيق أهداف العلوم والتكنولوجيا المحددة في "وثيقة رؤية التنمية" - وتحديداً تبوؤ الصدارة إقليمياً واكتساب مكانة عالمية مؤثرة - مع تعزيز المناعة في مواجهة هجمات "الحرب الناعمة".

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