الحرس الثوري يعلن تفکیک خلية إرهابية في مدينة سراوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مكتب العلاقات العامة في مقر "القدس" بأنه عقب تلقي معلومات استخباراتية من المواطنين وفرض رقابة استخباراتية دقيقة، تم رصد خلية إرهابية كانت تخطط لعملية اغتيال في سراوان وتوجيه ضربة لها بعد ظهر اليوم.

وفي عملية مشتركة شاركت فيها قوات تابعة لمقر "القدس" - والحرس الثوري، ودائرة الاستخبارات العامة، وقيادة قوى الأمن الداخلي (فراجا)- قُتل خمسة إرهابيين خونة وأُلقي القبض على آخرين، كما استُشهد أحد عناصر قوات مقر "القدس" خلال الاشتباك.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على عدد من الأسلحة وكمية من الذخيرة في مخبأ الخلية.

والجدير بالذكر أن هذه الخلية كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية في المحافظة -بتدبير من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني البغيض- سعياً للتغطية على إخفاقاتهم من خلال زعزعة الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان.

وفي حين يعرب مقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري عن امتنانه لتعاون السكان المحليين وصبرهم، فإنه يجدد التأكيد -كما ورد في بيانات سابقة- على أن المساس بأمن أهالي سيستان وبلوشستان الأعزاء يُعد "خطاً أحمر" بالنسبة للنظام الاسلامي؛ وأن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعات الخائنة تظل تحت الرصد الاستخباراتي وسيتم التعامل معها في الوقت المناسب.

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