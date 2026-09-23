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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٣:٤٣ م

القوات الأمنية تنفذ عملية ضد الإرهابيين في سراوان

القوات الأمنية تنفذ عملية ضد الإرهابيين في سراوان

بدأت عملية خاصة للقوات الأمنية والشرطية لتطهير منزل فريق في منطقة جهاد آباد بمدينة سراوان، ولا تزال الإجراءات العملياتية ضد العناصر الإرهابية المتمركزة في هذا المكان مستمرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبحسب المعلومات الأولية، تُنفذ هذه العملية بهدف تطهير مكان تجمع العناصر الإرهابية في منطقة جهاد آباد بسراوان، وتسعى القوات الأمنية إلى تطهير هذا المنزل بالكامل مع مواجهة العناصر المسلحة.

وفي إحدى أهم العمليات الأخيرة، قُتل في عمليتين خاطفتين للقوات الأمنية في سراوان عضو من جماعة جيش الظلم، واعتُقل 6 آخرون.

وفي هذه العملية، ضُبطت كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والمعدات المرتبطة بالأنشطة الإرهابية. ووفقاً لما أعلنته الشرطة، فإن بعض المعتقلين كان لهم دور أيضاً في أعمال إرهابية سابقة في سراوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1974082

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