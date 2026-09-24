وزير خارجية مصر: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر بالنسبة لنا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، قال في حوار مع شبكة الجزيرة إن مصر لم تشهد حتى الآن أي موقف إيجابي من جانب الكيان الصهيوني بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب في غزة.

وأضاف أن الفصائل الفلسطينية اتخذت موقفاً مسؤولاً بشأن تسليم السلاح، وهو موقف جدير بالتقدير.

كما قال وزير خارجية مصر إن القاهرة تنتظر إجراءً إيجابياً من جانب الكيان الصهيوني في مجال نشر قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.

وكان عبد العاطي قد شدد سابقاً أيضاً على ضرورة المضي في المراحل التالية من اتفاق غزة وتهيئة الأرضية لنشر قوة دولية في القطاع.

مناقصة تل أبيب لبناء 400 وحدة صهيونية

وفي هذا السياق، كشفت لجنة المقاومة ضد الجدار والاستيطان أن سلطات الكيان المحتل أعلنت عن مناقصة جديدة لبناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة "كارني شمرون" التي أُقيمت على أراضي مواطنين فلسطينيين شرق قلقيليه.

وأكدت هذه الهيئة اليوم الخميس في بيان لها أن هذه المناقصة تأتي في إطار بناء مستوطنات متعددة الوحدات، وفي إطار المناقصات التي تواصل السلطات الصهيونية إعلانها لتوسيع المستوطنات القائمة وزيادة قدرتها على الاستيعاب.

وجاء في هذا البيان أن آخر موعد للمشاركة في المناقصة حُدد في 23 نوفمبر 2026.

وبحسب هذا البيان، فإن إعلان هذه المناقصة يمثل تجاوزاً للمرحلة من التخطيط إلى التسويق والتنفيذ، في إطار تسريع عملية الاستيطان في الضفة الغربية خلال العام الجاري.

وفي جزء آخر من هذا البيان، تم التأكيد على أن مستوطنة "كارني شومرون" تكتسب أهمية أكبر لموقعها في مجموعة استيطانية في مخطط الاحتلال في شمال غرب الضفة الغربية.

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