عدد شهداء غزة يصل إلى 73 ألفاً و928 شهيداً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت اليوم الخميس أن 5 أشخاص استُشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع، أحدهم استشهد متأثراً بجراحه.

وأعلنت هذه الوزارة أن 35 شخصاً أيضاً أُصيبوا جراء هجمات الكيان الصهيوني خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن 1408 أشخاص استُشهدوا و4916 آخرين أُصيبوا منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد شهداء القطاع منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ 73 ألفاً و928 شهيداً، وعدد الجرحى 175 ألفاً و30 جريحاً.

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