عراقجي محذرا الأمين العام للناتو: دعم جرائم الحرب الأمريكية والصهيونية سيكون له عواقب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "عراقجي" كتب، اليوم الأربعاء، نشر تدوينة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، كتب فيها: في لقاءاتي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، ومسؤولين أوروبيين آخرين، حذّرت من العواقب الشديدة والطويلة الأمد لتسهيل ودعم جرائم الحرب الأمريكية والصهيونية، سواء في غزة أو في إيران.

وأكد وزير الخارجية الايرانية انه وبغض النظر عن هذا الخطأ الكبير، كان ينبغي للأمين العام للناتو أن يدرك حتى اليوم أن الخضوع لطاغية لا يُرضيه أبداً.

هذا وكان مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، زعم في تصريحات له أن تنفيذ ما يُسمى عملية "الغضب الملحمي" (Epic Fury)، كان مستحيلاً دون امتلاك أوروبا كمنصة لممارسة القوة الأمريكية.

وأكد أنه منذ 28 شباط/فبراير من هذا العام حتى الآن، أقلعت 5000 طائرة من قواعد أوروبية دعماً لعملية "الغضب الملحمي".