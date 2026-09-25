بزشكيان: أميركا هي المسببة لهذا الوضع؛ فقبل الهجوم كان مضيق هرمز مفتوحاً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رفض في مقابلة خاصة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الليلة الماضية، بشكل قاطع، الادعاء بأن طهران تسعى للحصول على قنبلة نووية.

ورداً على سؤال في مقابلة خاصة مع برنامج "التقرير الخاص" على فوكس نيوز حول ما إذا كانت تريد قنبلة نووية أم لا، قال بزشكيان لبيرت باير: على الإطلاق. على الإطلاق. لقد أعلن قائدنا الأعلى الشهيد والمحترم مراراً أن هذا العمل غير مشروع وغير قانوني وفقاً لفتوى.

وأضاف مسعود بزشكيان: حسناً، ذلك السلاح هو سلاح دمار شامل. لقد أعلنا أننا مستعدون لتخفيف تركيزها (اليورانيوم عالي التخصيب). الأمر ليس مسألة مهمة. نحن مستعدون للتحقق.

وفيما يتعلق بمذكرة إسلام آباد بين واشنطن وطهران، التي انسحب منها ترامب كما انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، قال: لا مشكلة لدينا؛ لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسكم. وقد وُقّع ذلك الاتفاق، وما زلنا راغبين ومتشوقين للمضي قدماً على أساسه.

وبحسب فوكس نيوز، أضاف بزشكيان: تم الاتفاق على ذلك الإطار. لم نكن قد أغلقنا مضيق هرمز؛ كان ذلك المضيق مفتوحاً دون أي مبرر أو إطار قانوني. لقد هاجمونا. لقد اغتالوا واستشهدوا قائدنا الأعلى وعلماءنا وقادتنا العسكريين ومسؤولينا الحكوميين.

وأوضح رئيس السلطة التنفيذية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: المشكلة هي أن أميركا، بدلاً من الحوار، تدخل ساحة المواجهة بقصفنا وإغلاق جميع الطرق. نحن مستعدون. هذا الأسلوب في السلوك ليس موجوداً على الساحة العالمية. لا يمكنهم وضعنا تحت الضغوط والحصار وتقييد وصولنا.

وتابع بزشكيان: لا نسعى لقتل الأميركيين؛ كما تُظهر إجراءاتنا (الإجراءات القابلة للإثبات). إن أميركا هي التي كانت تسعى لقتل الإيرانيين. وما نعرفه هو أنه إذا تعرضنا لهجوم، يجب أن ندافع عن أنفسنا.

وقال مسعود بزشكيان لهذه الوسيلة الإعلامية: هذا هو الوضع الذي كانت أميركا سببه. سنواصل المقاومة. سنجد طرقاً وستستمر حياة بلادنا؛ سنبقى صامدين. نعم، نواجه بالتأكيد مشاكل اقتصادية؛ لكننا سنتجاوز كل الصعاب من أجل البقاء وسنتحمل. إذا كانت أميركا تتصور أنها تستطيع مواصلة فرض العقوبات علينا، [يجب أن أقول إننا] لا نأبه بهذه الأمور ولا نولي أي اهتمام للانتخابات الأميركية. إذا أرادت الحكومة الأميركية الحالية التوصل إلى اتفاق في إطار الأطر القانونية الدولية، فحسناً جداً؛ وإلا، فما الفرق بالنسبة لنا سواء كان ذلك قبل الانتخابات أو بعدها؟

ثم أشار إلى أنهم سيقفون بحزم للدفاع عن أنفسهم، وأنهم لم يسعوا يوماً للحرب ولا يسعون إليها، وأنه يعتقد بعمق أن البشر لا ينبغي أن يتسببوا في موت إنسان آخر؛ لكن إسرائيل، بإجراءاتها الاستفزازية، فرضت هذه الحرب عليهم. وأضاف أن أميركا هي التي يجب أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الوضع أم لا.

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