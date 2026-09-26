أكثر من 50 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية؛ ووزير العلوم يؤكد حل مشكلات السفر قريباً

وأفادنت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني "حسين سيمائي"، أن أكثر من 50 ألف طالب عراقي يدرسون حالياً في الجامعات الإيرانية؛ مؤكداً أن المشكلات التي واجهت حركة التنقل بين إيران والعراق ستعالج، وأن الطلاب العراقيين سيعودون قريباً إلى مقاعدهم الدراسية في هذه الجامعات.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، بأن وزير العلوم الإيراني أشار خلال لقائه سفير جمهورية العراق في طهران "د. ياسر عبد الزهراء الحجاج"، اشار إلى وجود محاولات لتعكير صفو العلاقات العلمية بين إيران والعراق، مؤكداً ترحيب الشعب الإيراني بالطلاب العراقيين.

كما أعرب سمائي عن ارتياحه لتنامي التعاون العلمي والجامعي، معلناً استعداد إيران لتبادل الأساتذة والطلاب، وتنظيم برامج مشتركة لتطوير القدرات الأكاديمية والبحثية لدى الطرفين.

وفيما يتعلق بالتحديات الأخيرة التي واجهت حركة التنقل بين البلدين، أوضح وزير العلوم أن هذه المشكلات «في طريقها للحل القريب»، مشدداً على أن الطلاب العراقيين سيعودون قريباً إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات الإيرانية.

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