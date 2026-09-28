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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٧ ص

الادميرال سياري: مضيق هرمز تخضع لسيطرة القوات المسلحة الايرانية بشكل كامل

الادميرال سياري: مضيق هرمز تخضع لسيطرة القوات المسلحة الايرانية بشكل كامل

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ونائب المنسق العام للجيش قائلاً: "تمارس القوات المسلحة مهامها باقتدار في شمال بحر عمان وشرق مضيق هرمز، ولن نسمح لأي جهة بمحاولة العبور".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس هيئة الأركان ونائب المنسق العام للجيش، الأوضاع الراهنة المتعلقة بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن "المنطقة الواقعة غرب مضيق هرمز، والمضيق نفسه، والخليج الفارسي تخضع للسيطرة الكاملة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، في حين تخضع المنطقة الواقعة شرق المضيق وشمال المحيط الهندي للسيطرة الكاملة للقوة البحرية التابعة للجيش".

وتابع الأدميرال سياري: "نحن نعمل باقتدار في شمال بحر عمان وشرق مضيق هرمز، ولا نسمح لأحد بالمرور. وفي الجانب الآخر، يقف إخواننا في الحرس الثوري بثبات. إن تصريحات العدو أمر منفصل؛ أما الواقع فهو أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتنا الكاملة".

وفي معرض تأكيده على الجاهزية العالية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتصدي لأي تهديد، قال رئيس هيئة الأركان ونائب المنسق العام: "كل حرب تحمل في طياتها دروساً؛ والمهم هو أن يستوعب منتسبو الجيش -سواء في القيادة أو الأركان أو القوات القتالية- هذه الدروس ويطبقوها لتعزيز قدراتنا".

وأضاف: "نحن نحدد الدروس المستفادة، ونشخّص نقاط الضعف ونعالجها، ونستعد للمراحل القادمة. ونتيجة لذلك، يمكننا القول اليوم إننا أكثر استعداداً بكثير مما كنا عليه في السابق؛ فقد عملنا بمرور الوقت على تلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، ونمتلك القدرة على الصمود في وجه التهديدات".

/انتهى/

رمز الخبر 1974195
جواد ماستری فراهانی

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